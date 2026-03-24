Se eu quisesse que entendesses tinha explicado melhor»

Entre as centenas de histórias que podem evocar-se a propósito de Cruijff há uma que talvez resuma melhor do que qualquer outra a personalidade simultaneamente visionária e ultracompetitiva do holandês. Foi contada por Jorge Valdano, um seu admirador assumido, apesar dos muitos anos passados em lados opostos, na rivalidade Real Madrid-Barcelona. E, resumidamente, descreve como qualquer gesto quotidiano, até a simples saída de um hotel, envolvia planeamento e estratégia para o homem que nunca aceitava perder:

«Um dia tomávamos um café em Santander, levantámo-nos e dirigimo-nos para a porta de saída. Ele tentou antecipar-se e abri-la, só que eu fui mais rápido. Mas Cruijff nunca perde. No momento em que agarrei o puxador disse-me Esta abre para fora. E assim converteu-se no autor moral da abertura da porta e conseguiu um empate. Sempre invencível.»

Talvez "esta abre para fora" não chegue a fazer parte da lista de frases mais marcantes proferidas por Cruijff. Mas, em homenagem à camisola 14 mais famosa do futebol, escolhemos outras tantas, que ajudam a perceber o seu impacto global e as várias dimensões do homem e do mito, repartidos por quatro temas fortes.

Raízes e formação

É importante que os treinadores transmitam alegria e amor pelo jogo. Na base de tudo, está a ideia de que os miúdos devem divertir-se a jogar futebol, não devem detestar este desporto»

Técnica não é dar mil toques sem deixar cair a bola. Qualquer um consegue isso, se treinar o suficiente. E depois vai trabalhar para um circo»

Durante um jogo ninguém tem a bola mais de três minutos. É o que fazes nos outros 87 que determina se vais ou não ser um bom jogador»

Ideias de jogo

Jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é o mais complicado que há»

Quanto menos tocar na bola melhor é o guarda-redes: significa que organizou bem a defesa»

Muitas vezes confunde-se velocidade e antecipação. Se eu começar a correr um pouco mais cedo do que os outros pareço mais rápido do que sou»

Os meus avançados só têm de correr em 15 metros. Se correm mais, é porque ou são estúpidos ou estavam a dormir»

Política

Onde há muito dinheiro há muitos abutres»

Num clube, o dinheiro deve estar aplicado no campo, não no banco. Nunca vi um saco de dinheiro capaz de marcar golos»

As pessoas não são estúpidas: se não lhes dás nada, não vão ao estádio. E uma bancada vazia acaba por gritar mais alto que uma bancada cheia»

Falo demasiado e muitas vezes tenho razão antes do tempo, o que não é bem visto neste meio»

Ego

Antes de cometer um erro eu decido não cometê-lo»

Muitos jogadores só chutam com o peito do melhor pé. Eu chutava com o peito, o interior e o exterior dos dois pés. Ou seja: era seis vezes melhor do que eles»

Se eu quisesse que entendesses tinha explicado melhor»





Refira-se que os cruijfismos - as frases cortantes, ditas em castelhano ou catalão, com o sotaque que Cruijff nunca perdeu - se tornaram parte da lenda. A ponto de terem inspirado algumas homenagens, como o documentário «En un momento dado» (2004), que retrata a sua influência junto dos catalães, tendo como título uma expressão inventada pelo próprio técnico, numa tradução direta de uma frase holandesa.

Mas talvez a mais cruijfista das homenagens fosse, bem antes do seu desaparecimento, esta conta-paródia (@El_Cruyff), criada no Twitter em 2012, que imitava, em tom bem-humorado, o castelhano trapalhão de Cruijff, trocando artigos e género masculino e feminino em algumas frases que o holandês não disse, mas poderia ter dito. Foi desta forma que comunicou ao mundo o desaparecimento do génio

Mierdo. :( — Sempre Johan (@El_Cruyff) 24 de março de 2016

e foi assim que, sem deixar cair a bola, outro seguidor respondeu, resumindo em perfeito cruijffês o sentimento generalizado no mundo do futebol:

[artigo publicado originalmente a 25 de março de 2016]