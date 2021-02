A 16.ª jornada da Liga fica marcada pela vitória do Sporting sobre o Benfica no dérbi de Alvalade que ditou o aumento do fosso entre leões e águias para nove pontos no topo da classificação. O FC Porto segue firme na pressão sobre a equipa de Ruben Amorim, enquanto o Sp. Braga regressou ao pódio alcançando o Benfica no terceiro lugar.

Paços de Ferreira e V. Guimarães também continuam colados ao grupo da frente, agora a pouca distância da equipa da Luz, depois vêm as restantes carruagens da Liga, com apenas nove pontos a separar o sétimo do último classificado.

Num curto espaço de duas semanas, de 19 de janeiro a 1 de fevereiro, o Sporting venceu o FC Porto (2-1) e o Sp. Braga (1-0), na Taça da Liga, e depois o Boavista (2-0) e o Benfica (1-0), para a Liga, reclamando o título de inverno e renovando a candidatura, ainda não assumida, para o mais apetecido título do verão.

Uma referência especial para o Paços de Ferreira de Pepa que foi a Barcelos arrancar a quinta vitória consecutiva na Liga e está agora a apenas dois pontos do Benfica e do quarto lugar.

Na segunda metade da tabela, segue tudo ainda em aberto, com apenas seis pontos entre o nono e o último classificado.

Todos os golos da jornada 16:

Figura da jornada: o providencial em Matheus Nunes

A semana ficou marcada pelo castigo a Palhinha e pelo consequente recurso do Sporting. O médio, afinal, ficou disponível para o dérbi, mas Ruben Amorim, como tinha previamente anunciado, manteve-se fiel ao onze que preparou durante a semana, com Matheus Nunes no lugar do médio que foi resgatado ao Sp. Braga. Uma aposta que acabou por revelar-se providencial, uma vez que foi o jovem brasileiro, já com Palhinha em campo [entrou aos 62 minutos), a resolver o dérbi, de cabeça, em tempo de compensação.

Golo da jornada: coletivo trabalha, André Horta brilha

Grande golo de André Horta a fechar a goleada que o Sp. Braga aplicou ao Moreirense (4-0). Um golo que começa por destacar-se pelo coletivo, pela forma como a equipa de Carlos Carvalhal envolveu a defesa dos cónegos, fê-la vacilar, antes de Musrati picar a bola para a excelente finalização de André Horta, de primeira, com o pé esquerdo.

Defesa da jornada: Matheus a voar

O Sp. Braga, com o resultado mais dilatado da jornada, acumula o melhor golo e também a melhor defesa da ronda. Uma estirada de Matheus para chegar a um remate traiçoeiro de Filipe Soares do mio da rua. Uma defesa difícil, tendo em conta a chuva que se fazia sentir, o efeito que a bola ganhou e os muitos jogadores que o guarda-redes brasileiro tinha pela frente. Focado, Matheus, voou e defendeu para canto.