Siga este link para entrar no dossier que lhe conta dez histórias guardadas em vinte anos

21 de junho de 2002.

Há precisamente vinte anos, a Academia Sporting foi oficialmente inaugurada, numa cerimónia que marcou o arranque de facto do primeiro centro de formação de um clube em Portugal.

Na verdade, a Academia recebeu o primeiro treino no final de janeiro, os primeiros jovens em regime de internato chegaram em fevereiro e o primeiro treino da equipa principal aconteceu em abri, mas foi só a 21 de junho que foi inaugurada. Numa cerimónia que contou com Dias da Cunha, Ribeiro Telles e José Roquette que tinha sido o mentor do projeto.

Teve a primeira pedra lançada em 2019, demorou menos de três anos a ser construída e custou 17 milhões de euros. Um valor que já foi largamente pago com os mais de 300 milhões de euros que o clube ganhou com a venda de jogadores da formação que passaram por Alcochete. A equipa principal, aliás, já estreou 65 miúdos saídos dali.

O primeiro foi, curiosamente, Cristiano Ronaldo, ele que entrou na Academia integrado na equipa de juniores, mas pouco depois saltou para o plantel principal. Hoje é o símbolo maior da formação do Sporting e dá o nome à Academia.

Ora em vinte anos muita coisa acontece. Para celebrar uma data tão redonda, o Maisfutebol falou com os verdadeiros protagonistas, os jogadores que por ali passaram, e ouviu deles as histórias que aquelas paredes ainda guardam.

