Não é por acaso que esta galeria começa e acaba com o Liverpool. 2019 foi o ano que consagrou a equipa de Jurgen Klopp como vencedora da Liga dos Campeões e agora também campeã do mundo, roubando o sonho a Jorge Jesus, que já havia reservado o seu lugar na história do Flamengo com a conquista da Libertadores e do Brasileirão no mesmo fim-de-semana.

O ano foi também de consagração individual para Lionel Messi, que levantou os dois prémios para melhor jogador do mundo, mas nem por isso foi amargo para Cristiano Ronaldo, que foi coroado com o scudetto na primeira época em Itália e venceu a Liga das Nações por Portugal, no Dragão.

Brasil, México, Argélia e Qatar também se sagraram campeões nas respetivas confederações. A mais sintomática conquista terá sido a do minúsculo estado do Golfo Pérsico, que apostou os seus petrodólares no desporto e irá em 2022 acolher o Mundial.

Do Qatar – mais precisamente do dono do PSG – veio o ponto final na novela de Neymar, cuja possível saída milionária marcou quase todo o defeso.

Um sinal dos novos tempos, tal como a conquista das mulheres iranianas, num ano em que se disputou o Mundial de futebol feminino, e a chaga do racismo, que, lamentavelmente, continua a cobrir de vergonha o futebol mundial.

2020 está aí à porta e trará novos heróis, novas batalhas e certamente muitas conquistas, dentro e fora de campo.