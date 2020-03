Numa ronda em que os candidatos ao título baquearam com empates que deixaram praticamente tudo na mesma no topo da classificação, os destaques da 24.ª jornada chegam dos adversários desses mesmos candidatos. Makaridze segurou o empate do Vitória diante do Benfica no Bonfim, enquanto Taremi anulou a vantagem do FC Porto no Dragão. Mais determinante foi João Carlos Teixeira que saltou do banco em Paços de Ferreira para bisar e reclamar três pontos para o V. Guimarães.

A figura da jornada: João Carlos Teixeira

Saltou do banco, marcou dois golos e decidiu o jogo. Numa ronda com menos de vinte golos, o médio de 27 anos acabou por ser figura. O Paços de Ferreira estava a vencer desde os dez minutos e segurou a curta vantagem até ao intervalo. João Carlos Teixeira entrou no segundo tempo e precisou apenas de dois minutos e de um remate para empatar o jogo. Mais vinte minutos e, com um potente remate, assinou mesmo a reviravolta dos minhotos com o oitavo golo da temporada, por sinal, a mais concretizadora da carreira.

O golo da jornada: Mehdi Taremi

Um golo em que o jogador iraniano exibiu toda a sua já reconhecida qualidade técnica. Num ambiente difícil como é o Dragão e tendo em conta todo o contexto relacionado com a classificação, o avançado iraniano desbaratou toda a defesa portista com dois movimentos repletos de classe. Primeiro combinou com Diogo Figueiras para se desmarcar à entrada da área, depois, com um movimento de corpo, tirou Marcano da jogada e bateu Marchesín com um remate com o pé esquerdo. Um grande golo que gelou o Dragão e deixou tudo na mesma no topo da classificação.

A defesa da jornada: Makaridze

A dez minutos do final, o marcador do Bonfim assinalava um empate 1-1 e o Benfica procurava, da todas as formas, chegar à vantagem, a única forma de voltar a espreitar o topo da classificação. Em mais uma incursão de Tomás Tavares pela direita, o lateral desceu até à linha de fundo e cruzou atrasado. A bola atravessou toda a área e chegou ao lado contrário onde surgiu Grimaldo, vindo de trás, a rematar forte com o pé esquerdo. A bola ia com selo de golo, ia passar mesmo junto ao poste, mas Makaridze, em pleno voo, intercetou-a, com estilo. Grimaldo não queria acreditar.