Sporting e Famalicão medem forças em Alvalade, este domingo, a partir das 20 horas, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Ruben Amorim vem de um empate ante o Moreirense na ronda anterior, em Moreira de Cónegos, consentido em cima do minuto 90. Foi apenas o quinto empate entre 20 vitórias para o líder, que soma 65 pontos e já viu FC Porto e Benfica vencerem nesta ronda.

Os leões partem para jogo provisoriamente com cinco pontos de vantagem para os campeões nacionais e com oito de vantagem para o Benfica, podendo repor, em caso de vitória, as diferenças para oito e 11 pontos.

O Famalicão, 13.º com 26 pontos, está num dos melhores momentos da época. Com Ivo Vieira, leva um empate (2-2 ante o Sp. Braga na estreia) e somou inéditas duas vitórias seguidas na Liga nos dois últimos jogos: goleou o Marítimo no Funchal por 4-0 e bateu o Paços de Ferreira em casa, por 2-0.

