Concluídos os 32 jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal, é altura de fazermos um balanço. Caíram três equipas da Liga (Marítimo, Boavista e Arouca) e já não há representantes dos Distritais, sobram, portanto, quinze equipas do primeiro escalão, aos quais se juntam dez da II Liga, três da Liga 3 e outras quatro do Campeonato de Portugal.

I Liga (15 equipas): Famalicão, FC Porto, Sporting, V. Guimarães, Moreirense, Belenenses SAD, Tondela, Santa Clara, Benfica, Vizela, Sp. Braga, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Estoril-Praia e Portimonense.

II Liga (10 equipas): Vilfranquense, Leixões, Casa Pia, Estrela da Amadora, Varzim, Mafra, Farense, Feirense, Penafiel e Rio Ave.

Liga 3 (3 equipas): Caldas, Alverca e Torreense.

Campeonato de Portugal (4 equipas): Paredes, Olhanense, Serpa e Leça.

110 golos marcados: foram marcados um total de 110 golos, o que perfaz uma média de 3,4 golos por jogo, com oito goleadas (diferença de quatro ou mais golos) e apenas um nulo no final do prolongamento (Serpa-Sp. Covilhã).

Maiores goleadas: houve três vitórias por 5-0, o resultado mais dilatado da eliminatória.

Sintrense-FC Porto, 0-5

Moitense-Sp. Braga, 0-5

Condeixa-Gil Vicente, 0-5

Mais vitórias fora do que em casa: das 32 equipas que jogaram em casa, passaram apenas 11 e 21 ficaram pelo caminho, a que não é alheio o facto, imposto nos regulamentos, das equipas da Liga terem jogado todas fora de casa. Neste caso destacam-se Varzim (2-2, 3-2 gp ao Marítimo), Rio Ave (4-0 ao Boavista) e, sobretudo, o Leça (1-1 e 2-1gp), que afastaram equipas da I Liga.

Jogos resolvidos no tempo regulamentar: vinte.

Jogos resolvidos no prolongamento: seis.

Jogos resolvidos no desempate por penaltis: seis.

Vencedores afastados: entre os clubes que já venceram a competição, caíram nesta ronda a Académica (1938/39 e 2011/12), Belenenses (1941/42, 1959/60 e 1988/89), Boavista (1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92, 1996/97 e 2004/05) e V. Setúbal (1964/65 e 1966/67). Beira-Mar (1998/99) e Desp. Aves (2017/18) não participaram nesta edição.

Pode ver o quadro geral de resultados aqui ou seguir a lista abaixo para cada um em particular.

Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal



Sexta-feira:

Académica-Famalicão, 0-4

Sintrense-FC Porto, 0-5

Belenenses-Sporting, 0-4



Sábado

Oliveira Hospital-V. Guimarães, 0-1

Berço-Belenenses SAD, 1-2 (a.p)

Camacha-Tondela, 1-2

Leixões-FC Vilaverdense, 5-1

Oriental Dragon-Moreirense, 2-3 (a.p)

Paredes-Académico Viseu, 3-1

Sp. Espinho-Caldas, 0-1 (a.p)

Valadares-Casa Pia, 1-3

Vilafranquense-Real SC, 3-2 (a.p)

União de Leiria-Santa Clara, 0-2

Louletano-Estrela da Amadora, 1-2

Trofense-Benfica, 1-2 (a.p)



Domingo

Varzim-Marítimo,2-2 (3-2 gp.)

Vitória Futebol Clube-Vizela, 0-2

Alverca-Anadia, 4-1