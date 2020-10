Ao fim de apenas três jornadas o Benfica já vai destacado no topo da classificação da Liga, no final de uma jornada tremenda, em que os dois principais candidatos abanaram em casa, mas com desfechos bem distintos: o FC Porto tremeu diante do Marítimo e caiu com estrondo no Dragão, enquanto Benfica também abanou na receção ao Farense, mas manteve-se de pé na Luz.

Uma ronda com 21 golos, com o Farense, a única equipa que ainda não tinha marcado, a estrear-se a faturar em plena Luz. Há ainda seis equipas que ainda não provaram o amargo sabor da derrota [Benfica, Santa Clara, Sporting, Marítimo, Nacional, Gil Vicente e Rio Ave] e outras seis que ainda não festejaram uma vitória [Rio Ave, Boavista, Paços Ferreira, Portimonense, Tondela e Farense]. O Benfica é, nesta altura, a única equipa só com triunfos, enquanto, no fundo da classificação, o Farense é a única equipa só com derrotas. Pelo meio, está o Rio Ave que empatou os três primeiros jogos.

A grande surpresa da ronda veio do Dragão onde a equipa de Sérgio Conceição até esteve a ganhar, mas depois permitiu a reviravolta do Marítimo e já não conseguiu recuperar, face à falta de eficácia no ataque [Alex Telles até desperdiçou uma grande penalidade] e à noite inspirada de Amir Abedzadeh que acabou por ser a figura da jornada. Sérgio Conceição não escondeu a sua frustração no final do jogo, dizendo que não bastava entrar em campo com o símbolo de campeão para se ganhar jogos. Nas horas seguintes, o capitão Danilo Pereira saiu para o PSG e Alex Telles também está muito perto de ser reforço do Manchester United. Vamos, com certeza, ter um FC Porto diferente daqui para a frente.

Um FC Porto diferente e um Benfica também forçosamente diferente como já se viu esta ronda depois de consumada a troca de Rúben Dias por Nicolas Otamendi. Jorge Jesus juntou o argentino a Jardel no eixo defensivo frente ao Farense, num jogo teoricamente acessível para os candidatos ao título, mas a verdade é que a equipa da Luz teve de ir às entranhas [e ao banco buscar Seferovic] para chegar ao final do jogo com mais três pontos na mão. No final do jogo, Jorge Jesus voltou a pedir, pelo menos, mais um central.

Esta foi também a jornada em que o Sporting digeriu as frustrações europeias com uma vitória relâmpago em Portimão. Nuno Mendes abriu caminho num lance individual, com o primeiro golo aos cinco minutos, e, seis minutos volvidos, Nuno Santos estreou-se a marcar e, de cabeça, fixou o resultado final. A equipa de Rúben Amorim pode, assim, ainda juntar-se ao Benfica no topo da classificação, uma vez que ainda tem o jogo da ronda inaugural, frente ao Gil Vicente, por disputar.

Foi também a ronda em que o Sp. Braga entrou finalmente no campeonato. Depois de duas derrotas consecutivas, a equipa de Carlos Carvalhal foi a Tondela golear por 4-0 com a primeira exibição convincente na Liga, com destaque para o «bis» de Galeno. O V. Guimarães de Tiago Mendes também venceu pela primeira vez, na receção ao Paços (1-0), mas sem a mesma categoria dos vizinhos.

A fechar esta terceira ronda, temos de fazer uma referência ao Santa Clara que, ao fim de três jogos, está destacado no segundo lugar, mesmo depois de esta semana não ter ido além de um nulo, em casa, frente ao Gil Vicente.

Figura da jornada: Amir Abedzadeh

A derrota do FC Porto explica-se pela eficácia do Marítimo, mas também com a falta de eficácia da equipa de Sérgio Conceição e, neste capítulo, o guarda-redes do Marítimo teve uma palavra forte a dizer. Não faltaram oportunidades à equipa da casa, mas muitas delas morreram nas luvas do guarda-redes iraniano, incluindo uma grande penalidade do especialista Alex Telles. Foi a noite de Amir, foi também a jornada de Amir.

Golo da jornada: Ángel «do meio-campo» Gomes

Desta vez não foi nada difícil encontrar o melhor golo da jornada que poderá também vir a ser o golo da época. Encontrámo-lo logo no primeiro jogo da ronda e só tivemos de esperar nove minutos para sermos surpreendidos por um anjo. Ángel Gomes pegou numa bola sobre a linha do meio-campo, deu dois passos e disparou para surpresa de toda a gente, incluindo Pasinato que ficou literalmente pregado ao relvado.

Defesa da jornada: Denis, mais rápido do que a própria sombra

Uma defesa por instinto impediu o Santa Clara acompanhar o Benfica no primeiro lugar da Liga. Um lance que tinha tudo para ser um golo feito, daquelas bolas que já levavam selo e a morada do destino final. Na sequência de um canto da direita, puxado ao primeiro poste, Carlos Júnior desviou de cabeça, mas Denis alçou o braço por cima da cabeça e deu uma sapatada na bola. Puro instinto.