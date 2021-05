Benfica B e Sporting da Covilhã empataram este sábado a uma bola, no Seixal, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Os encarnados inauguraram o marcador de grande penalidade aos 22 minutos, por Henrique Araújo, mas Jaime Simões restabeleceu a igualdade para o resultado final pouco depois, ao minuto 24.

Com este resultado, o Benfica B chega aos 41 pontos e isola-se à condição no sétimo lugar, mas pode ser mesmo ultrapassado por Penafiel e Casa Pia, equipas com 40 pontos e menos um jogo: só entram em campo no domingo.

Já o Sporting da Covilhã somou um importante ponto para permanecer na II Liga: chega aos 34 e está no 12.º lugar, à condição: pode ser ultrapassado por Académico de Viseu (33 pontos) e Cova da Piedade (32 pontos), equipas com menos um jogo disputado.

Este sábado, houve já também goleada do Feirense e empate no Mafra-Académica.