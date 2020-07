Caiu o pano da Liga com uma última jornada repleta de emoções, com quatro equipas a alcançarem objetivos importantes e outras três a deixarem-nos escapar por entre os dedos. O Sp. Braga empurrou o Sporting para fora do pódio, o Rio Ave reclamou a última vaga da Europa, enquanto Tondela e V. Setúbal ainda estarão a festejar a permanência na elite. Desilusões evidentes, por razões distintas, para o Sporting, Famalicão e Portimonense.

Uma última ronda de luxo, com o campeão FC Porto a visitar Braga e um dérbi na Luz no sábado. Dois jogos interligados pela luta pelo terceiro lugar, que acabou por ficar entregue aos minhotos depois de uma reviravolta frente ao líder (2-1). Os leões ainda tentaram agarrar-se ao pódio, quando Sporar empatou na Luz, mas Vinícius sentenciou a queda da equipa de Rúben Amorim para o quarto lugar com um golo que também lhe permitiu destacar-se na lista dos melhores marcadores da Liga.

No mesmo dia também se decidiu a Europa em dois jogos impróprios para cardíacos, sobretudo para os adeptos do Famalicão. A sensacional equipa de João Pedro Sousa partiu para esta última ronda no quinto lugar, mas acabou-o por perder em tempo de compensação no Estádio dos Barreiros, já depois de uma espetacular reviravolta nos últimos instantes da partida, com um golo de Lameiras. O golo de Erivaldo, que ditou o empate do Marítimo (3-3), acabou por ser festejado no Estádio do Bessa onde o Rio Ave já tinha vencido o Boavista (2-0), com mais dois golos de Mehdi Taremi, a figura desta jornada e, sem dúvidas, uma das figuras desta Liga.

Esta última ronda tinha arrancado na sexta-feira, com dois empates em que, apesar de já nada estar por decidir, contaram com um total de dez golos, com o Santa Clara a empatar com o V. Guimarães 2-2 e o Paços de Ferreira a empatar em Barcelos 3-3, mas as maiores emoções ficaram reservadas para domingo, com três «aflitos» - Tondela, V. Setúbal e Portimonense - a fugirem ao penúltimo lugar.

Os três cumpriram as respetivas obrigações, com mais ou menos sofrimento, venceram mesmo todos, mas a fava calhou ao Portimonense que, apesar de ter vencido o último classificado, vai acompanhar o Desportivo das Aves no regresso ao segundo escalão.

A figura da jornada: Taremi bisa e garante Europa

Numa jornada com 31 golos, com uma média de 3,4 golos por jogo, Mehdi Taremi foi o único a bisar na determinante vitória do Rio Ave, no Estádio do Bessa, sobre o Boavista (2-0). Mais dois golos do sensacional avançado iraniano que ainda o fizeram sonhar com o título de melhor marcador [acabou no segundo lugar com os mesmos 18 golos do que Vinícius], mas que serviram, acima de tudo, para o Rio Ave chegar ao ambicionado quinto lugar, face ao empate do Famalicão na Madeira (3-3).

No Bessa, Taremi abriu o marcador numa recarga, depois confirmou o triunfo da equipa de Carlos Carvalhal com um segundo golo em que nem precisou de rematar, tirando proveito de um erro da defesa do Boavista, para levar a bola a transpor a linha fatal. Trabalho feito, depois foi só esperar pelo final do jogo nos Barreiros para fazer a festa da Europa.

O golo da jornada: Lameiras ainda fez suspirar Famalicão

Numa ronda com 31 golos não foi nada fácil escolher o melhor. Florent Hanin (V. Guimarães), Douglas Tanque (P. Ferreira), Matchoi Djaló (P. Ferreira), Sporar (Sporting), Ricardo Horta (Sp. Braga) e João Aurélio (Moreirense) eram todos bons candidatos, mas optámos pelo golo de Rúben Lameiras, não só pela qualidade técnica, mas também pelo momento critico do jogo.

O Famalicão precisava de vencer para manter o quinto lugar, mas a três minutos dos noventa estava a perder por 1-2. Roderick empatou nesse momento e, já em tempo de compensação, Rúben Lameiras, com toda a calma do mundo fez o 3-2 para o Famalicão. O avançado entrou na área pela esquerda, tirou dois adversários do caminho e colocou a bola no buraco da agulha, entre o guarda-redes e o poste mais próximo. Um grande golo, uma grande festa, antes do balde de água fria. O Marítimo acabou por empatar e tirou a Europa à equipa de João Pedro Sousa. Mas o golo de Lameiras, não deixa de ser um grande golo.

A defesa da jornada: Denis voou para negar o golo a Pedrinho

O Gil Vicente-Paços de Ferreira acabou com seis golos na passada sexta-feira depois de um empate 3-3 entre os dois emblemas, mas ainda com o resultado em branco, Denis fez uma defesa espetacular. Pedrinho, na marcação de um livre, colocou a bola no ângulo, mas o guarda-redes brasileiro, com uma estirada impressionante, voou para adiar o primeiro golo dos castores que acabaria por chegar logo a seguir, no canto que se seguiu.