Benfica, Sp. Braga e V. Guimarães, com dois jogadores cada, deram o contributo mais forte para o onze da 4.ª jornada da Liga, composto pela média das notas do Maisfutebol e da SofaScore.

Waldschmidt, com dois golos na vitória do Benfica em Vila do Conde, tem a média de pontos mais alta neste onze [8,7+4], mas apenas com mais três décimas do que Rúben Lameiras que também bisou no empate do Famalicão em Faro (3-3).

Um ataque com quatro golos e um meio-campo com três, uma vez que Gabriel (Benfica), Fransérgio (Sp. Braga) e Déner (Portimonense) também marcaram nesta ronda.

Confira o onze da 4.ª jornada, com o contributo de oito emblemas da Liga.