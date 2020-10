Quatro jogos, quatro vitórias e mais três golos traduzem-se no melhor arranque de sempre de Jorge Jesus no Benfica e numa confortável vantagem de cinco pontos sobre a concorrência direta, embora o Sporting ainda tenha um jogo em atraso por disputar. A verdade é que a equipa da Luz tirou máximo proveito do empate do clássico em Alvalade e passou um difícil teste em Vila do Conde com distinção.

Uma ronda com 25 golos e um clássico como cabeça de cartaz. Um clássico que terminou com muita contestação, mas sem vencedor. Os leões entraram a ganhar, os dragões viraram o resultado ainda na primeira parte, mas depois permitiram o empate já perto do final. Se este está a ser o melhor arranque de Jorge Jesus no Benfica, também é, desde já, o pior arranque de Sérgio Conceição no FC Porto, com apenas duas vitórias nas primeiras quatro rondas.

No dia seguinte, o Benfica foi a Vila do Conde impor-se com autoridade diante de um adversário que já tinha posto o Milan em sentido. Com um ataque demolidor, Darwin Núñez voltou a ficar em branco, mas fez mais uma assistência, enquanto Waldschmidt somou o segundo «bis» da temporada. Apenas um revés para a equipa de Jorge Jesus, com a grave lesão de André Almeida que ficou com a temporada comprometida.

O Benfica ganhou, assim, mais dois pontos aos rivais diretos e ganhou ainda distância sobre o Santa Clara que, nesta ronda, consentiu a primeira derrota na visita a Paços de Ferreira (1-2). Sobram agora apenas três emblemas sem derrotas. Além do líder Benfica, Sporting e Gil Vicente, ambos com apenas três jogos, uma vez que só vão acertar o calendário com o jogo ema atraso da ronda inaugural a 28 de outubro.

Primeiro desaire do Santa Clara e as primeiras vitórias do Portimonense, que abriu a ronda com uma inesperada vitória nos Barreiros diante do Marítimo (2-1), e do Paços de Ferreira, com o tal triunfo sobre os açorianos.

Nesta jornada destaque ainda para o segundo triunfo consecutivo do V. Guimarães que, já depois da chicotada psicológica de Tiago Mendes, já vai no comboio dos segundos classificados, com os mesmos pontos do que FC Porto e Sporting.

A figura da jornada: segundo «bis» de Waldschmidt

Waldschmidt continua de pé quente e, depois de dois golos em Famalicão, mais dois agora em Vila do Conde a catapultarem o alemão para o topo da lista dos melhores marcadores do Benfica, com mais um golo do que Seferovic.

Desta vez, marcou um golo a abrir e outro a fechar a primeira parte, ainda com um golo anulado pelo meio, abrindo caminho para o triunfo confortável do Benfica.

O golo da jornada: Fransérgio do meio da rua

Uma jornada que teve vários golos de qualidade, como aquele pontapé de primeira de Nuno Santos a abrir o clássico em Alvalade, mas escolhemos o fenomenal golo de Fransérgio que abriu caminho para o triunfo do Sp. Braga sobre o Nacional (2-1). Um pontapé-surpresa, até porque foi com o pé esquerdo, de muito longe, a levar a bola ao ângulo.

A defesa da jornada: Amir com asas

Mais uma grande defesa do guarda-redes do Marítimo, desta vez a deixar Dener com uma enorme desilusão. Um pontapé do brasileiro de muito longe, cheio de efeito, que levava a bola a encaminhar-se para o ângulo. O golo parecia inevitável, mas Amir Abedzadeh levantou voo, esticou os braços e afastou a bola das redes. Dener nem queria acreditar.