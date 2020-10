Cinco jogos, cinco vitórias para o Benfica que acaba a quinta jornada como começou: líder isolado da Liga. As águias venceram o Belenenses e chegaram aos 15 pontos, mantendo FC Porto e Sporting a cinco pontos, embora os leões tenham menos um jogo.



No entanto, é preciso lembrar que a ronda começou no João Cardoso com o duelo entre o Tondela e o Portimonense e com público! Cerca de 132 pessoas assistiram ao jogo que ficou marcado por um falhanço de Welinton. Agradecem os beirões que somaram a primeira vitória na prova. Rafael Barbosa foi o autor do tento que resultou na conquista dos três pontos.



O sábado abriu com o empate a um golo entre Nacional e Paços de Ferreira, equipas que seguem separadas por um ponto. Mais tarde, o Sporting bateu o Santa Clara por 2-1, nos Açores, com um bis de Pedro Gonçalves. O golo tardio do internacional sub-21 português deixou Amorim a uma vitória ou a um empate de igualar o melhor arranque ao comando dos verde e brancos desde Jesus.



Após o jogo em Ponta Delgada, o FC Porto voltou aos triunfos frente ao Gil Vicente, após uma derrota e um empate para o campeonato. Um golo solitário de Evanilson confirmou o triunfo azul e branco.



O domingo abriu com dois jogos: o Moreirense-Marítimo e o Farense-Rio Ave. Os cónegos chegaram confortavelmente ao 2-0 frente aos insulares, mas acabaram a sofrer por culpa de um golo de Zainadine nos minutos finais. No entanto, a vitória sorriu mesmo à equipa de Ricardo Soares que ocupa, para já, o quinto posto. Por sua vez, os vilacondenses alcançaram o primeiro triunfo na Liga 2020/21 e bem pode agradecer a Mané: o extremo marcou o golo da jornada para o Maisfutebol e resolveu o encontro no Algarve, afundando o Farense no último lugar.



Logo de seguida, Famalicão e Boavista protagonizaram um duelo impróprio para cardíacos. Após um penálti falhado por Lameiras, Hamache adiantou os axadrezados com um pontapé de fora da área. Javi García ampliou a vantagem à entrada para o quarto de hora final. O espanhol passou rapidamente de herói a vilão: cometeu grande penalidade e viu o segundo cartão amarelo. Lameiras reduziu para 2-1 e relançou o jogo. No último suspiro, Jhonata Robert igualou a contenda.



O domingo encerrou com um dérbi minhoto. Quezílias de parte, o Sp. Braga foi ao D. Afonso Henriques bater o rival Vitória por 1-0 (golo de Ricardo Esgaio) e subiu ao quarto lugar, aproximando-se de FC Porto e Sporting.



A ronda fechou, como se disse na abertura do texto, com o triunfo do Benfica ante o Belenenses na Luz por 2-0. Marcaram Seferovic, que chegou ao quarto golo na Liga igualando Waldschmidt, e Darwin, que marcou o primeiro tento na prova.



A figura da jornada: Pote (Sporting)



Estreia em dose dupla. Pedro Gonçalves fez o primeiro golo com a camisola do Sporting num disparo sem ângulo que surpreendeu o guarda-redes do Santa Clara, Marco. Já depois de Thiago Santana ter igualado, o internacional sub-21 foi mais veloz e astuto que os adversários e ofereceu o triunfo aos leões nos Açores.



Defesa da jornada: Daniel Guimarães (Nacional)



Minuto 77. Após um primeiro desvio, Dor Jan cabeceou para a baliza e o guarda-redes do Nacional voou e com a mão esquerda, impediu que a bola entrasse no canto superior esquerdo da sua baliza. Valeu um ponto!



Golo da jornada: Carlos Mané (Rio Ave)



Que golaço! A jogada individual de Pelé antes do passe para Mané é boa, mas tudo o que se segue é de génio. O extremo recebeu, encarou Alex Pinto e assim que ganhou espaço, enviou um míssil à baliza do Farense. Defendi esticou-se e ainda viu a bola bater na trave antes de entrar.