O futebolista uruguaio Darwin Núñez fez, este sábado, o golo 6 mil do Benfica na história da liga portuguesa de futebol, no empate a uma bola ante o Moreirense, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.

A contagem oficial fez o Benfica chegar à marca redonda este sábado, embora o desfecho não tenha sido o desejado para os comandados de Nélson Veríssimo.

A contabilidade dos golos, não 100 por cento pacífica, prende-se com o Sp. Braga-Benfica, da época 1986/1987, da 30.ª e última jornada. Já com o título conquistado, os encarnados empataram 1-1. Porém, a partida não terminou devido a uma invasão de campo e a Federação aplicou uma derrota aos dois clubes de 3-0.

Fruto dessa situação, o golo 4 mil e o golo 5 mil também motivaram alguma discussão (com algumas atribuições a Yuran e a Suazo, respetivamente) mas, de forma oficial, o golo 4 mil foi apontado por Vassili Kulkov e o golo 5 mil por Sidnei.

Golos históricos do Benfica no campeonato:

1º Alfredo Valadas, V. Setúbal (C), 3-1, 1934/35, 20/01/35

100º Alfredo Valadas, Leixões (C), 10-2, 1936/37, 24/01/37

500º Joaquim Teixeira, Salgueiros (C), 6-1, 1943/44, 06/02/44

1000º José Rosário, V. Guimarães (F), 5-3, 1949/50, 05/03/50

2000º António Fernandes «Yaúca», Barreirense (F), 4-2, 1963/64, 17/11/64

3000º Vítor Martins, Estoril (C), 6-1, 1976/77, 13/02/77

4000º Vassili Kulkov, Beira-Mar (C), 3-0, 1991/92, 07/12/91

5000º Sidnei, Vitória de Guimarães (F), 2-1, 2008/09, 02/11/08

6000º Darwin Núñez, Moreirense (C), 1-1, 2021/22, 15/01/22