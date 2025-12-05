*Em colaboração com Ana da Silva Ferreira

Num cenário cada vez mais competitivo e globalizado, o futebol profissional tem revelado jovens talentos que se destacam precocemente. Multiplicam-se os casos de atletas que, ainda em idade júnior, conquistam espaço nas equipas principais e assumem papéis decisivos em competições de alto nível, provando que a idade não é barreira para o sucesso.

Esse protagonismo inicial desperta, inevitavelmente, o interesse de emblemas estrangeiros que procuram assegurar, desde cedo, as futuras promessas.

Porém, esse ímpeto colide com uma das normas basilares da FIFA: o artigo 19.º do Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP), que, em regra, proíbe as transferências internacionais de jogadores com menos de 18 anos, admitindo apenas exceções estritamente delimitadas.

Tal proibição não é uma imposição burocrática, mas uma opção de política desportiva global, que visa prevenir fenómenos de exploração, migrações desportivas precárias e situações de desproteção social.

Entre as exceções previstas destacam-se: a mudança de residência dos pais para o país do novo clube por motivos alheios ao futebol; a residência do jogador a menos de 50 km da fronteira e inscrição em clube situado até 50 km dessa fronteira, não excedendo 100 km entre residência e clube. No contexto europeu, acresce ainda o cumprimento de requisitos atinentes ao percurso académico e a garantia de condições de treino de excelência, a possibilidade de transferência de jogadores entre os 16 e os 18 anos dentro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu.

É nesta exceção europeia que se trava um dos mais delicados e decisivos desafios do futebol contemporâneo. A convergência normativa entre o regime FIFA e os princípios fundamentais da livre circulação de trabalhadores e da igualdade no mercado interno europeu - consagrados na jurisprudência emblemática do Caso Bosman e reforçados pelo diálogo institucional entre a Comissão Europeia e a FIFA - permitiu desenhar um equilíbrio: a mobilidade antecipada torna-se possível, porém condicionada a um robusto sistema de garantias materiais e procedimentais que assegurem o interesse superior do jovem atleta.

Na prática, a proteção deste superior interesse traduz-se num modelo de controlo particularmente rigoroso e exigente: o clube que pretende inscrever o atleta menor deve apresentar, paralelamente ao pedido de transferência internacional, um dossier detalhado que comprove, de forma clara e objetiva, a garantia de formação desportiva de qualidade, integração escolar que assegure uma alternativa de carreira fora do futebol, condições de alojamento dignas e estáveis, assim como um sistema estruturado de tutoria e acompanhamento pessoal ao longo de todo o período de formação.

O processo de compliance é submetido a um duplo escrutínio hierárquico. Antes de chegar à FIFA, as federações nacionais certificam a integridade do pedido, sob pena de devolução imediata. Ultrapassada esta triagem preliminar e confirmada a conformidade integral com os requisitos regulamentares, o processo é remetido à Players' Status Chamber do Football Tribunal da FIFA, instância decisória competente para a deliberação final. A homologação proferida por este órgão confere plena validade jurídica à transferência internacional de menor, dotando-a de eficácia «erga omnes» no ordenamento desportivo internacional.

No entanto, cumpre não olvidar que as consequências da não conformidade poderão ser severas. O incumprimento poderá implicar não só indeferimento do pedido, mas também sanções disciplinares para os clubes, incluindo proibições temporárias de registo de novos jogadores.

A «porta europeia» não é, portanto, uma abertura de mercado, mas um corredor estreito reservado a clubes que demonstrem compromisso sério com a formação integral do atleta menor. Atua como um modelo que transcende o mero rendimento desportivo, impondo aos clubes padrões de responsabilidade social e ética, garantindo que os objetivos competitivos dos clubes coexistam com superior interesse do jovem atleta, equilibrando o direito à livre circulação com a salvaguarda dos seus direitos fundamentais. Nesta esteira, promove-se uma cultura de sucesso sustentável, onde o talento floresce num ambiente protegido, ético e socialmente responsável.