É mais uma situação bizarra no futebol, e esta chega-nos da América do Sul.

O ABC conquistou o Campeonato Potiguar, do estado do Rio Grande do Norte, e fê-lo numa partida em que jogou alguns minutos contra uma equipa a jogar com... 12 jogadores.

Nos instanes finais do encontro, já com o empate final (1-1) estabelecido, o América-RN esteve em superioridade numérica. Tudo porque um jogador que ia ser substituído conseguiu enganar o árbitro e continuar em campo durante mais alguns instanes.

Curiosamente, o América até esteve perto de marcar nesse período, e só depois é que o árbitro se apercebeu da situação irregular. O que seria...

Ora veja a partir do minuto 2:20:46: