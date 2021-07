O Palmeiras, de Abel, subiu à liderança do Brasileirão, ao vencer o Grémio – a nova equipa de Luiz Felipe Scolari – por 2-0, em jogo da décima jornada.

A jogar em casa, a formação orientada pelo técnico português resolveu rapidamente o jogo: Raphael Veiga abriu o marcador aos dois minutos, Gabriel Menino fez o segundo aos 17m, após assistência de Matías Viña, jogador que tem sido associado ao FC Porto.

O Palmeiras chega à quarta vitória consecutiva no campeonato e é o novo líder do Brasileirão, com os mesmos pontos do Bragantino e com mais três do Ath. Paranaense de António Oliveira, que tem menos um jogo.