O Palmeiras anunciou a contratação de Abel como treinador, até final de 2022.

Com o ex-treinador do PAOK, o primeiro português no clube paulista, chegam os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o analista de desempenho Tiago Costa e o responsável pela preparação física João Martins.

O Verdão escreve que o penafidelense é «uma das principais revelações da atual geração de jovens técnicos da Europa», para depois descrever o percurso do treinador, desde os juniores do Sporting, equipa B, Sp. Braga B e treinador principal dos minhotos, antes de mudar-se para o PAOK.

Abel deixou o emblema grego depois do jogo da última quinta-feira com o Granada, na Liga Europa.