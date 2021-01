O Palmeiras já viajou para o Rio de Janeiro, onde no sábado vai disputar a final da Taça Libertadores, frente ao Santos, num jogo agendado para as as 20 horas, de Lisboa, no Maracanã. A viagem da comitiva liderada pelo português Abel Ferreira foi feita num clima de enorme festa e acompanhada por centenas de adeptos em euforia, como mostram as imagens.