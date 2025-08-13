O Al Sadd, do Qatar, tinha um processo aberto na FIFA contra Abel Ferreira. Em causa estava o incumprimento do pré-contrato que acabou por ser anulado para que o treinador português continuasse no Palmeiras.

Este processo poderia custar cinco milhões de euros a Abel Ferreira. No entanto, um acordo recente entre os clubes fez com que o Al Sadd anulasse o processo, segundo informações avançadas pelo jornal brasileiro Uol.

O alegado acordo entre Abel Ferreira e o clube catariano estipulava que o treinador assumisse funções a partir do dia 27 de dezembro de 2023, já depois de ter assinado o pré-contrato no dia 15 de dezembro do mesmo ano.

No entanto, o técnico de 46 anos terá anulado o pré-acordo e, por esse motivo, o Al Sadd exigia os cinco milhões de euros por se sentir prejudicado com a anulação. Sendo que a única vez que Abel falou sobre o assunto foi em maio de 2024.

«Vamos ver, não falo mais sobre o assunto. Só há uma verdade, vocês têm de escolher o que querem dizer. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso», referiu apenas.

Na altura, Giovani, avançado que atuava no Palmeiras, foi vendido ao Al Sadd, sendo que o clube brasileiro deteve 50 por cento dos direitos económicos do jogador. O contrato estipulava que a equipa do Qatar teria a obrigação de comprar outros 25 por cento mediante objetivos.

O acordo recente entre os clubes define que o Al Sadd não precisa de pagar os 25 por cento do jogador e, em troca, o processo do clube contra Abel Ferreira seria anulado.

Assim, cai por terra mais uma preocupação para Abel Ferreira, numa altura em que tem sido contestado pelos adeptos do Palmeiras, mantendo, para já, o futuro incerto.