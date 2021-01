O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi este sábado vencer a casa do Sport Recife, por 1-0, na 29.ª jornada do campeonato brasileiro, a três dias de procurar confirmar a presença na final da Taça Libertadores.

Com um onze totalmente modificado, em que só resistiu, da vitória de terça-feira por 3-0 no reduto do River Plate, na primeira mão da meia-final, o guarda-redes Weverton, foi um tento de cabeça do capitão Willian, a cruzamento de Verón, a decidir o jogo, aos 28 minutos.

No segundo tempo, tanto o verdão como a equipa da casa, que, com 32 pontos no 14.º lugar, procura afastar-se definitivamente dos lugares de descida, tiveram oportunidades para marcar, sobretudo os forasteiros, mas ora os guarda-redes ora os postes negaram o avolumar do marcador.

Aos 90+5, o árbitro ainda recorreu ao vídeo-árbitro por possível mão na bola de Rony, depois de assinalar penálti, mas acabou por reverter a decisão após ver as imagens, com a partida a acabar para lá do 101.º minuto, com vários cartões amarelos mostrados por protestos.

A equipa do técnico luso ainda não tinha jogado para o Brasileirão em 2021 e, com 27 jogos disputados, de 29, segue no sexto lugar, com 47 pontos, a dois de Flamengo, quarto, e Atlético Mineiro, terceiro, primeiros em lugar de acesso direto à Libertadores.

O campeonato é liderado pelo São Paulo, que tem 56 pontos, em 28 jogos cumpridos, mais seis do que o Internacional (28 jogos), num campeonato com 38 rondas.

O Palmeiras recebe o River Plate na terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, na segunda mão da meia-final da Libertadores, onde a equipa comandada por Abel Ferreira assegura a presença na final mesmo perdendo por dois golos, já que venceu por 3-0 na primeira mão.