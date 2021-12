O Palmeiras organizou uma festa de comemoração da conquista da Taça dos Libertadores da América e Abel Ferreira foi confrontado com os apelos dos adeptos do clube, que desejam a sua continuidade no comando técnico.



Antes de iniciar o discurso de agradecimento, Abel ouviu os adeptos presentes a apelar à sua permanência no Palmeiras. Empolgado, até o presidente do clube, Maurício Galiotte, entrou no espírito e pediu aos adeptos para entoarem o cântico com mais intensidade.



O treinador português ouviu, sorriu e atirou: «Eu tenho contrato, calma!»



Recorde-se que, após a conquista da Libertadores, Abel Ferreira disse que estava «muito cansado, muito exausto». «Estou no meu limite mental», admitiu.



Depois responder aos adeptos do Palmeiras, o técnico explicou como chegou a acordo com o clube e agradeceu aos jogadores por acreditarem no seu trabalho.

VEJA OS VÍDEOS: