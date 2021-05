O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu este domingo o Santo André, por 1-0, e mantém-se na luta pela passagem à fase final do campeonato paulista.

Gustavo Scarpa, aos 21 minutos, marcou o único golo do encontro.

Além da vitória, a formação de Abel Ferreira beneficiou da derrota com o Novorizontino com o Guarani.

O Palmeiras é terceiro no grupo C, a duas jornadas do final, com menos três pontos do que o segundo, que é o Novorizontino, sendo que só passam os dois primeiros ao play off final.