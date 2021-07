O Palmeiras, do português Abel Ferreira, continua na liderança do campeonato brasileiro e há quem elogie vincadamente o clube e o treinador.

O ex-jogador Neto, que representou clubes como Corinthians, São Paulo, Santos e até Palmeiras, reagiu nas redes sociais à campanha do «verdão» no campeonato, onde lidera isolado, e ainda na Taça Libertadores, onde alcançou os quartos de final. Na opinião do «Craque Neto», Abel Ferreira já ultrapassou Jorge Jesus.

«O Palmeiras mostra que o Abel Ferreira é melhor que o Jorge Jesus. Há dois clubes no futebol brasileiro hoje: Palmeiras e Flamengo», afirmou o ex-jogador no seu Instagram.

Neto já tinha falado publicamente de Abel Ferreira, mas não foi tão simpático como agora. Depois do encontro entre Palmeiras e São Paulo, na final do Campeonato Paulista, perdida pela equipa de Abel, o ex-jogador criticou a atitude do português ao mostrar-se «mal educado» para a imprensa e para o adversário.



Os bons resultados e a qualidade de jogo do Verdão fizeram Neto mudar de ideias.

O Palmeiras segue líder com 31 pontos. No próximo domingo reencontra o São Paulo, na 14.ª jornada do campeonato.

O vídeo de Neto a criticar Abel Ferreira: