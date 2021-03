O Palmeiras subiu ao palco para levantar a Taça do Brasil, minutos depois de derrotar o Grémio por 2-0 no jogo decisivo da prova. O capitão Filipe Melo, o mais experiente da equipa - 37 anos e 22 vezes internacional pelo Brasil - e uma personagem polémica foi o primeiro a erguer o troféu no palanque montado no relvado artificial do Verdão.



Ainda antes desse momento, o clímax das comemorações, a equipa já tinha rebentado de alegria. Foi precisamente no momento em que o árbitro apitou para o final da partida, como se pode ver nas seguintes imagens.

Além de Abel Ferreira, na festa estavam ainda os portugueses da sua equipa técnica: Vítor Castanheira, Carlos Martinho, João Martins e Tiago Costa. Todos eles estiveram com a equipa no momento da consagração.

Weverton foi eleito o melhor guarda-redes da prova e Raphael Veiga ganhou o prémio de jogador mais valioso.