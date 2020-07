O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) decidiu esta sexta-feira devolver os sete pontos retirados pela justiça desportiva grega ao PAOK, de Abel Ferreira e Vieirinha.

Recorde-se que o clube tinha sido punido pela Comissão disciplinar da Liga grega por considerar que Ivan Savvidis, dono do PAOK, detinha, por intermédio de um familiar ações do Xanthi, também do primeiro escalão grego, uma irregularidade denunciada pelo Olympiakos do treinador português Pedro Martins.

Segundo o jornal grego Gazzetta, o TAS devolveu os pontos ao PAOK e considerou que o caso deverá ser analisado novamente em instância de recurso da Federação grega.

Assim o PAOK regressa ao segundo lugar (lugar de acesso as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões) e a classificação fica da seguinte forma, a três jornadas do fim do campeonato:

1. Olympiacos 85

2. PAOK 68

3. AEK 65