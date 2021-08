Abel Ferreira falou aos jornalistas após a vitória por 3-0 sobre o São Paulo, que valeu a passagem às meias-finais da Libertadores.

«Aprender é coisa que eu faço todos os dias. Desde que vim para o Brasil, sou muito melhor treinador porque o futebol aqui tem contextos e dinâmicas diferentes que vão ajudar-me seguramente a ser muito melhor», começou por dizer o técnico lembrado: «É a primeira vez, desde que estou aqui, que vencemos o São Paulo.»

«Temos de perceber que do outro lado tem uma grande equipa, com grandes jogadores e muito bem treinada. É uma equipa que defende e marca de maneira diferente da maioria das equipas no Brasil, faz marcação individual quase no campo inteiro. E nós, aos poucos, fomos percebendo o que fazer para desmontar», apontou.

«Não vos posso dizer aqui qual foi a estratégia do jogo, senão não tinha piada. Um dia que eu escreva um livro, talvez eu a diga. Mas posso dizer que perdemos muito tempo a estudar este adversário. Muitos perguntaram o que é que o Palmeiras fez nas duas semanas livres. O Palmeiras treinou para esse jogo. E nem os jogadores sabiam», acrescentou, falando depois para os adeptos.

«Gostei muito de ver a decoração do nosso estádio. Estava impecável e fantástica. E faço um desafio aos nossos adeptos: É muito melhor apoiar a equipa e decorar o estádio do que andar a pintar muros e falar mal dos jogadores.»

«Ninguém quer ganhar mais do que nós. Não vamos ganhar sempre, mas ninguém quer ganhar mais do que nós. Sei que a nossa torcida é exigente comigo e com os jogadores, mas nós precisamos também ser exigentes com eles. Temos de mudar a mentalidade dos adeptos», disse Abel Ferreira.

«Eu não preciso que me apoiem agora quando ganhei 3-0 ao São Paulo, quando fizemos história. Foram estes jogadores que, aqui e agora, fizeram história. Eles não precisam de apoio agora. Vão para casa todos contentes», continuou o técnico português.

«Com muito orgulho, dedicamos esta vitória aos adeptos, mas vocês podem fazer a diferença, vocês, que estão em casa, podem fazer a diferença nos momentos maus. Aí eu quero ver se são adeptos do Palmeiras ou das vitórias», frisou Abel.

«E estarei aqui, porque não vamos ganhar sempre, para ver se são adeptos do Palmeiras ou das vitórias. Uma boa maioria dos adeptos está sempre connosco. Sinto isso quando vou a hotéis, quando estou em casa, sinto um carinho muito grande. Mas não podem ser 70% a apoiar e 30% de lado. Têm de ser 100%. Têm de estar 100% disponíveis para apoiar estes jogadores, esta equipa, ter fé e acreditar que podemos fazer mais e melhor», disse ainda.

O técnico falou ainda sobre as arbitragens: «Está na altura de dizer basta! Fui três vezes expulso desde que cheguei ao Brasil. Na primeira vez, cumpri o castigo e fui depois absolvido. Mas cumpri o castigo. Na segunda vez, fui bem expulso - não devia fazer o que fiz – e paguei por isso. No último jogo, fui expulso e o árbitro não soube o que eu disse. Ele escreveu isso na súmula. Não tenho guerra nenhuma contra os árbitros e espero que não tenham guerra contra mim. Sinto, neste momento, que é muito fácil expulsar o treinador do Palmeiras. Nas três, só uma foi justa.»

«Eu vivo o futebol de forma intensa e apaixonada. Prometo que vou fazer um esforço para me portar cada vez melhor. Gosto de aprender e quero ser um melhor treinador todos os dias. Mas sinto que, à mínima coisa, faça o treinador e o banco do Palmeiras o que fizerem, o árbitro não tem sensibilidade de perceber que o futebol é um jogo de emoções e que se vive de forma intensa. Acho que basta», terminou Abel.