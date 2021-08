Pedrão e Iván Angulo foram apresentados esta quarta-feira, em conferência de imprensa, como reforços do Portimonense.

Tal como o nosso jornal já havia noticiado, a dupla chega ao Algarve por empréstimo do Palmeiras, orientado por Abel.

Pedrão regressa a Portugal, ele que na época passada esteve cedido ao Nacional – o clube madeirense formalizou inclusivamente uma queixa na FIFA a propósito desse negócio. O emblema de Portimão fica ainda com uma opção de compra no final do empréstimo.

«No Nacional, coletivamente não estivemos bem, o que levou à descida, mas em termos individuais acho que fiz um bom trabalho. Esta é uma grande oportunidade de me afirmar neste clube, que tem um projeto muito bom», afirmou.

«Pelo que vi nos últimos jogos, é uma ótima equipa. Já tinha jogado contra o Portimonense na época passada e sei do grande valor destes jogadores», prosseguiu.

Já o colombiano Iván Angulo chega sem opção de compra, e lembrou o compatriota Jackson Martínez: «Sei do passado do Jackson Martinez no clube. Falaram-me desta oportunidade e estou muito feliz por ter aceitado. É a primeira experiência em Portugal e espero dar o meu melhor, ajudando a equipa a atingir os seus objetivos.»