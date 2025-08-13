Abel Ferreira já ganhou tudo pelo Palmeiras. No entanto, essas conquistas parecem ter ficado no passado aos olhos dos adeptos do clube brasileiro.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vem agora a público defender a situação do treinador português. No seu entender, Abel está a ser alvo de críticas «desproporcionais», principalmente tendo em conta aquilo que já ganhou no clube.

«Quando tento fazer uma analogia entre política e futebol, é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o que mais títulos ganhou pelo clube. Recentemente, ele perdeu para o Corinthians, e tu vês os adeptos a chamarem-no de "burro", mandando-o para aquele lugar... É uma pessoa que ganhou tudo pelo Palmeiras. É mais ou menos como na política», afirmou Lula da Silva, em entrevista ao BandNews.

Abel encontra-se na sexta época ao serviço do Palmeiras. Pelo caminho venceu 10 títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça Sul-Americana (2022), três campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), duas Ligas brasileiras (2022 e 2023) e uma Supertaça do Brasil (2023).

Ainda assim, a recente quebra em termos de resultados tem feito com que os adeptos peçam uma mudança, mesmo que a presidente do clube, Leila Pereira, assuma abertamente que a prioridade passa por renovar com o treinador até 2027.

Depois de três jogos sem vencer, o Palmeiras operou uma reviravolta para triunfar sobre o Ceará numa partida a contar para o Brasileirão. Isto depois de adeptos do «Verdão» terem invadido o centro de treinos onde a equipa estagiava antes do jogo.

As vitórias voltaram, mas o descontentamento dos adeptos e a incerteza em relação à continuidade de Abel no Palmeiras mantêm-se.

O próximo desafio do emblema brasileiro está agendado para a madrugada desta sexta-feira, contra o Universitario, num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.