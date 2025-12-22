Abel Ferreira está entre os dez melhores treinadores do mundo em 2025 para a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

No dia em que completa 47 anos, o técnico do Palmeiras recebeu uma boa notícia, já que a lista junta nomes como Mikel Arteta, Hansi Flick ou Kompany. O primeiro lugar pertence a Luis Enrique, técnico do PSG que na última temporada conquistou praticamente tudo o que havia para conquistar.

O técnico é, de resto, o único português entre os dez eleitos, sendo que esta é a terceira vez que é escolhido para o «top-10», depois da presença nos anos de 2021 e 2022. Recorde-se que o Palmeiras terminou o Brasileirão no segundo lugar e foi ainda à final da Taça dos Libertadores, em que perdeu para o Flamengo.