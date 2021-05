O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, qualificou-se na noite de sexta-feira para as meias-finais do Campeonato Paulista («Paulistão»), ao vencer fora o Bragantino por 1-0, em Bragança Paulista.

Um golo do suplente Roni, apontado aos 78 minutos, de cabeça, depois de um remate de Gustavo Scarpa à barra, selou o apuramento do conjunto campeão sul-americano em título.

O Corinthians, que ganhou em casa ao Inter de Limeira por 4-1, com um bis de Jemerson, e o Mirassol, vencedor na receção ao Guarani por 4-3, no desempate por grandes penalidades, depois de uma igualdade a zero nos 90 minutos, também já estão nas ‘meias’.

O quarto apurado sairá do confronto entre o São Paulo e o Ferroviária.