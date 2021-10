Abel cumpre este sábado um ano como treinador do Palmeiras, e por isso foi presenteado pela estrutura profissional do verdão na véspera.

Na academia do clube brasileiro, o técnico português recebeu uma camisola autografada por todos os profissionais da equipa principal do Palmeiras, e acabou por discursar.

Abel foi aplaudido e acabou por não conter as lágrimas de emoção, recordando as etapas difíceis que passou no Brasil. «Viver sozinho é muito duro, mas vocês foram a minha família. Pensei que só tinha uma família e encontrei duas», disse.

«A única palavra que ocorre na minha cabeça é um obrigado a cada um de vocês. Não fazia ideia que este clube era tão grande em valores. Para mim, Abel, enquanto homem, títulos é isto. Gratidão. No dia em que sair daqui, o meu maior título são vocês», acrescentou.

Ora veja: