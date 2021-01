O Palmeiras venceu este sábado a segunda Libertadores da sua história: orientado pelo português Abel Ferreira, o verdão bateu na final, disputada no Maracanã, o Santos, por 1-0. Breno, nos descontos, fez o único golo do jogo.

No final, a festa do Palmeiras foi grande. Abel emocionou-se e levantou ao lado dos seus jogadores o troféu mais importante de clubes da América do Sul.