O Tigres venceu o Ulsan com reviravolta (2-1) no Mundial de Clubes e marcou encontro com o Palmeiras nas meias-finais do Mundial de Clubes.



A formação sul-coreana marcou primeiro por Ki-Hee Kim, na sequência de um pontapé de canto, aos 24 minutos. No entanto, os mexicanos conseguiram a reviravolta ainda na primeira parte graças a um bis de Gignac. O internacional francês empatou aos 37 minutos com um pontapé na pequena área após passe do ex-FC Porto Diego Reyes e consumou a reviravolta de penálti, aos 45+5.



O Tigres vai, por isso, discutir o acesso à final contra o campeão da Libertadores, orientado pelo português Abel Ferreira.



Veja os golos da partida: