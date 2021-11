Após a conquista da Taça Libertadores, Abel Ferreira assumiu que vai refletir sobre o futuro no comando do Palmeiras.

«Estou tranquilo, calmo, em paz comigo, sensação de dever cumprido. Já disse que a forma como vivemos o futebol é muito intensa, como se joga no Brasil é muito intensa, a forma como se joga não dá saúde a ninguém. Vou ter que refletir muito o que quero para mim para o presente e para o futuro» disse à ESPN.

O Verdão derrotou o Flamengo, por 2-1, com o golo da vitória a ser alcançado já no prolongamento. No final, o treinador português agradeceu aos jogadores.

«Acima de tudo estou grato de estar aqui, por juntar mais uma medalha, não esqueço das derrotas que tivemos contra o mesmo Flamengo [na Supercopa], contra o Defensa y Justicia também ]Recopa Sul-Americana]. Quando estás preparado para perder, sabes ganhar. O rival é uma grande equipa, merece os parabéns, valorizou ainda mais a nossa vitória. Mas os meus jogadores estão de parabéns. Um grande abraço de gratidão aos nossos jogadores», concluiu.

Abel conquistou a Taça Libertadores pela segunda temporada consecutiva, depois de Jorge Jesus ter vencido a competição com o Flamengo, em 2019.