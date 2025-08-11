Abel Ferreira não tem vivido tempos fáceis no Palmeiras. Entre o desejo da presidente do clube em renovar e os adeptos parecem já pedir uma mudança, o futuro do treinador português continua incerto.

Na noite deste domingo, o Palmeiras venceu o Ceará por 2-1, reencontrando o caminho das vitórias.

No entanto, antes da partida, adeptos do «verdão» atacaram o próprio centro de treinos enquanto a equipa estagiava. Uma situação que Abel preferiu não entrar em detalhes: «Lamentável, é tudo o que tenho a dizer», referiu apenas.

No final a vitória sorriu ao Palmeiras, mas a relação com os adeptos - que assobiaram antes do início do jogo mas já aplaudiram no final - ainda não é a ideal. Contudo, Abel continua a respeitar os adeptos, garantindo que nunca será «um problema».

«Eu tenho carinho e respeito pelos adeptos, pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Temos uma história juntos, respeito mútuo entre mim e os adeptos, são 20 milhões, ganhamos e perdemos juntos», começou por referir.

«Mas quero que saibam que o meu foco é pelos jogadores, pelo clube, por esta camisola. Este é o mais importante. O meu futuro será decidido no momento certo, com máximo respeito ao Palmeiras», acrescentou.

Este domingo, 10 de agosto, celebrou-se o dia do pai no Brasil. Mas, pensando nas filhas, Abel Ferreira confessou não saber o que explicar relativamente à tensão com os adeptos.

«Quando chegar em casa minhas filhas vão perguntar se correu tudo bem, mas é difícil justificar o que aconteceu há três ou quatro dias. É difícil explicar por que o pai foi insultado. Hoje vão presentear-me e abraçar-me no dia dos pais», atirou.

Analisando o jogo, que foi preciso operar uma reviravolta para conquistar os três pontos, o técnico português enalteceu a «alma» da equipa.

«Não conseguimos ser ousados para mais finalizações na primeira parte. Alterámos um pouco a forma de atacar, tentando surpreender o adversário na segunda parte, mas nós fomos surpreendidos com o golo na primeira finalização. E a alma de lutar até o fim sempre está presente na nossa equipa, fomos à procura do que queríamos» concluiu.