Abel: «É difícil explicar às minhas filhas por que o pai foi insultado»
Técnico português garante que jamais será «um problema dentro do Palmeiras»
Técnico português garante que jamais será «um problema dentro do Palmeiras»
Abel Ferreira não tem vivido tempos fáceis no Palmeiras. Entre o desejo da presidente do clube em renovar e os adeptos parecem já pedir uma mudança, o futuro do treinador português continua incerto.
Na noite deste domingo, o Palmeiras venceu o Ceará por 2-1, reencontrando o caminho das vitórias.
No entanto, antes da partida, adeptos do «verdão» atacaram o próprio centro de treinos enquanto a equipa estagiava. Uma situação que Abel preferiu não entrar em detalhes: «Lamentável, é tudo o que tenho a dizer», referiu apenas.
No final a vitória sorriu ao Palmeiras, mas a relação com os adeptos - que assobiaram antes do início do jogo mas já aplaudiram no final - ainda não é a ideal. Contudo, Abel continua a respeitar os adeptos, garantindo que nunca será «um problema».
«Eu tenho carinho e respeito pelos adeptos, pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Temos uma história juntos, respeito mútuo entre mim e os adeptos, são 20 milhões, ganhamos e perdemos juntos», começou por referir.
«Mas quero que saibam que o meu foco é pelos jogadores, pelo clube, por esta camisola. Este é o mais importante. O meu futuro será decidido no momento certo, com máximo respeito ao Palmeiras», acrescentou.
Este domingo, 10 de agosto, celebrou-se o dia do pai no Brasil. Mas, pensando nas filhas, Abel Ferreira confessou não saber o que explicar relativamente à tensão com os adeptos.
«Quando chegar em casa minhas filhas vão perguntar se correu tudo bem, mas é difícil justificar o que aconteceu há três ou quatro dias. É difícil explicar por que o pai foi insultado. Hoje vão presentear-me e abraçar-me no dia dos pais», atirou.
Analisando o jogo, que foi preciso operar uma reviravolta para conquistar os três pontos, o técnico português enalteceu a «alma» da equipa.
«Não conseguimos ser ousados para mais finalizações na primeira parte. Alterámos um pouco a forma de atacar, tentando surpreender o adversário na segunda parte, mas nós fomos surpreendidos com o golo na primeira finalização. E a alma de lutar até o fim sempre está presente na nossa equipa, fomos à procura do que queríamos» concluiu.