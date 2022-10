O Palmeiras regressou aos triunfos no Brasileirão, depois de dois empates consecutivos. A equipa de Abel Ferreira venceu o Avaí por 3-0 e continua a liderar com uma vantagem confortável sobre o Internacional de Porto Alegre.

Perante este cenário, os jornalistas brasileiros questionaram o treinador sobre a previsível ansiedade dos jogadores na luta pelo título. Porém, Abel evita ao máximo o tema: «Quem fala nisso são vocês (imprensa). As perguntas são legítimas, mas eu pessoalmente não gosto. Isso para mim é uma falta de respeito para com quem vem atrás, mas essa é a minha opinião. Não devemos menosprezar os nossos adversários.

«Temos que continuar a fazer o nosso caminho e fazer jogos consistentes. Vou dizer aos meus jogadores para não ouvirem as vossas perguntas, não não ouvirem as vossas cantigas e continuarem a focar no que fazer diariamente, porque é isso que eles controlam», salientou.

De resto, Abel Ferreira falou sobre a dimensão do seu trabalho no Palmeiras.

«Tenho uma obrigação muito grande dentro de mim, eu sinto uma pressão muito grande porque tenho que fazer toda esta gente feliz. Sou muito exigente comigo, sofro muito sozinho e já lhes disse isso. Há um preço que se paga, e não sei quanto tempo mais vou estar disposto a pagá-lo. Uma coisa é ser feliz e outra é ter sucesso, mas o que fizemos aqui, muito honestamente, foi plantar muito trabalho, amor e carinho. Acredito que com isso tudo é possível na vida, seja em que profissão for. Acho que nada na vida derrota isso», disse o treinador português.