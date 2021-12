Abel Ferreira assumiu que vai refletir sobre a continuidade no comando do Palmeiras pelo desgaste do calendário do futebol brasileiro, mas também devido à distância da família. Os jogadores do Verdão até já fizeram um pedido à mulher do treinador português.

«Encontrámos a esposa dele num churrasco que ele fez, chateámos a senhora para vir para o Brasil (risos). Esperámos que o que ele decidir seja a melhor escolha, mas tenho a certeza de que vai continuar, não vai abandonar desse jeito, porque temos uma competição importante [Mundial de Clubes]. Tenho a certeza de que ele vai permanecer connosco», revelou o avançado Dudu, ao Globoesporte.

«É como ele sempre diz, está fechado connosco, todos somos um. Vai ter tempo para descansar e desfrutar da família. Esperámos que a mulher dele possa vir com as filhas viver para o Brasil, para no próximo ano ele estar bem tranquilo», acrescentou.

Recorde-se que Abel Ferreira está à frente do Palmeiras desde outubro do ano passado e tem contrato até final de 2022.