Apesar de estar de férias em Portugal, Abel Ferreira tem aproveitado esta pausa para dar entrevistas à imprensa brasileira. O técnico campeão da Libertadores falou à ESPN sobre a proposta do Al Rayyan, do Qatar, «um mês depois» de ter chegado ao Palmeiras.

«Pagavam a cláusula de rescisão, davam-me três vezes o que eu ganho no Palmeiras», revelou o treinador português.

«Eu disse que não, não me perguntem porquê. Eu ainda nem tinha ganho nada. Já tinha um conhecimento mínimo do clube, dos jogadores, o Luxemburgo tinha deixado a equipa em condições de disputar tudo. Se aqui posso disputar tudo, vou lá para os quintos, sem saber se tem jogadores em condições, disputar o quê?», explicou Abel.

«Eu disse: ‘Vou ficar aqui, gosto de estar aqui e essa é minha ideia’. Como treinador não consigo dizer: ‘Estou aqui e daqui a três anos quero treinar o Barcelona!’ E se o Barcelona não me quiser? Se é o Palmeiras que me quer, eu vou para aqueles que me querem. Eu gosto de estar onde me querem, não onde o meu agente me quer meter», garantiu o técnico, frisando:

«Gosto de estar casado com a mulher que me quer, gosto de estar com os jogadores que me querem e gosto de estar no clube que me quer, e eu também quero. Isso, para mim, é fundamental.»