Gabriel Jesus continua a seguir com atenção o Palmeiras e quando se lesionou no Mundial teve oportunidade de conhecer a equipa técnica liderada por Abel.

O internacional brasileiro recuperou da lesão no clube que o catapultou para o estrelato. «Fiquei a treinar no Palmeiras e comecei a entender o porquê dos resultados. Conversei com o Abel Ferreira e a equipa técnica, e o trabalho deles aproxima-se muito do que é feito na Europa, são muito competentes», disse Gabriel Jesus à Sport TV brasileira e citado pelo Globoesporte.

«O Abel é muito parecido com o Guardiola na questão da intensidade. Pelo que falei com ele e com o Dudu [jogador do Verdão], pude sentir isso. Eles querem sempre mais, querem ganhar, não importa o jogo, querem conquistar títulos e melhorar os seus números. E são pessoas incríveis», afirmou.

O antigo jogador do Manchester City e que agora representa o Arsenal admitiu que ainda sonha com um regresso ao clube paulista.

«Eu quero voltar ao Palmeiras, mas não para encerrar a minha carreira. Penso em voltar para jogar e conquistar mais títulos pelo clube. Não sei quando, mas vou voltar a vestir a camisa do Palmeiras», frisou.

«A estrutura está muito diferente [desde que saiu], assim como as pessoas. O único jogador que continuou é o Dudu, que vai ficar no Palmeiras até 2050 se o deixarem», finalizou.