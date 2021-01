Breno Lopes deu a Abel Ferreira o primeiro título de treinador no futebol profissional, mas nem assim o português perdoou uma multa após a conquista da Libertadores.

Autor do golo da vitória sobre o Santos, ao minuto 90+10, Breno foi à sala de imprensa com Abel, mas a dada altura, quando o português aproveitava a conferência para pedir mais tempo de trabalho para os treinadores, o telemóvel do jogador tocou.

«Desliga lá isso, pá. Vais apanhar multa», disse Abel, acabando depois por sorrir, tal como os outros elementos na sala.

Veja o vídeo associado ao artigo.