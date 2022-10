A conferência de imprensa Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Luís Castro (3-1) ficou marcada por uma resposta dura do treinador português.

O Palmeiras acabou o jogo reduzido a dez elemento, por expulsão de Zé Rafael. Abel foi questionado sobre o tema, com o jornalista a elogiar a forma como a equipa do técnico luso disfarçou a inferioridade numérica.

Ainda assim, Abel Ferreira respondeu de forma seca: «Por isso sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar», atirou.

Ora já nesta terça-feira, o jornalista visado veio a público garantir que o treinador português fez questão de ligar-lhe a pedir desculpa pelo sucedido.

«Abel Ferreira me ligou e pediu desculpas. Reconheceu que eu não era o jornalista do jogo com o Fluminense e disse que irá se retratar na próxima coletiva», escreveu Guilherme Gonçalves, da Litoral News.

Veja a conferência quente de Abel Ferreira:

A explicação de Guilherme Gonçalves: