Artur Soares Dias é o árbitro escolhido para arbitrar o encontro entre o Granada e o Manchester United, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O português será assistido por Rui Tavares e Paulo Soares, enquanto Tiago Martins será o quarto árbitro; João Pinheiro estará no VAR, com Luís Godinho como assistente.

Refira-se que o Granada conta com os portugueses Rui Silva, João Costa, Domingos Duarte e Domingos Duarte no plantel, enquanto Bruno Fernandes é um dos destaques da formação do Man United.

A partida joga-se esta quinta-feira, a partir das 20h00.