Abraham Marcus recebeu, esta manhã, o prémio de melhor jogador da II Liga do mês de janeiro.



O extremo do Farense, que recolheu a preferência da maioria dos treinadores da prova, deixou uma mensagem aos adeptos fogaceiros.



«Queria agradecer o prémio de melhor jogador de janeiro. Fiquei muito contente com esta nomeação. Tudo tenho feito para ser um jogador importante na equipa do Feirense. Queria agradecer à Administração da SAD, à equipa técnica e aos meus colegas de equipa. Por último, queria enviar um forte abraço a todos os nossos adeptos e espero que nos apoiem até ao final do campeonato», referiu o nigeriano, citado pelos canais do clube.



Marcus, de apenas 21 anos, marcou três golos em quatro jogos, tendo sido eleito por três vezes o melhor em campo.