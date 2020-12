O Feirense juntou-se à Académica e Mafra na perseguição ao líder Estoril-Praia no topo da classificação da II Liga ao bater, este sábado, o Benfica B, no Estádio Marcolino de Castro, por 2-0.

A equipa de Santa Maria da Feira, depois de duas rondas sem vencer, construiu a vantagem ainda na primeira parte, com golos de Abraham Marcus (23m) e Mica (36m), diante da segunda equipa do Benfica que contou com Svilar entre os postes.

O Feirense sobe, assim, ao segundo lugar e fica a apenas dois pontos dos canarinhos que, no próximo domingo, visitam Vila Franca. O Benfica B, por seu lado, segue a meio da tabela, no 11.º lugar.