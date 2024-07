Francesco Camarda, jovem promessa de 16 anos, assinou, este sábado, contrato profissional com o AC Milan.

O avançado italiano, que se estreou pela equipa principal com apenas 15 anos, 8 meses e 16 dias, na temporada transata, assinou contrato até 2027.

«O AC Milan anunciou que Francesco Camarda assinou o seu primeiro contrato profissional. Francesco continuará a aventura com os Rossoneri e permanecerá no clube até 30 de junho de 2027», pode ler-se no comunicado oficial do AC Milan.

Formado nos Rossoneri desde os sete anos, Camarda é um destaque na formação, tendo mesmo superado o recorde de golo nos juvenis. Na temporada passada, pelos sub-19, fez um total de 40 jogos, marcou 13 golos e 1 assistências. Pela equipa principal fez dois jogos.