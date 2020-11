Zlatan Ibrahimovic debate-se com uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e arrisca uma paragem de três semanas. O avançado sueco lesionou-se na vitória do AC Milan frente ao Nápoles, depois de ter marcado mais dois golos.

Ibrahimovic é o melhor marcador da Serie A, com dez golos, tendo ainda marcado um golo na Liga Europa. Assim, contabiliza 11 golos em dez jogos na presente temporada.

O jogador vai ser reavaliado daqui a dez dias. Confirmando-se a paragem de três semanas, Zlatan irá falhar dois jogos para o campeonato italiano (contra Fiorentina e Sampdoria) e três para a Liga Europa (contra Lille, Celtic e Sparta de Praga).