O AC Milan divulgou nesta terça-feira o terceiro equipamento para a temporada 2022/23. Clube italiano divulgou uma camisola com «estilo milanês», misturando arte, moda e futebol.

«O terceiro equipamento é destinado aos que se destacam e nunca se retraem. Inspirados pela cidade de Milão, os 'rossoneri' misturam o futebol brilhante com estilo natural, mais do que qualquer outra equipa do mundo», pode ler-se no site do AC Milan.

CONFIRA O NOVO EQUIPAMENTO DO MILAN E TODOS OS OUTROS LANÇADOS PARA 2022/23.