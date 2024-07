Paulo Fonseca estreou-se, este sábado, no banco do AC Milan com um empate frente ao SK Rapid Wien, por 1-1.

A jogar na Áustria, num particular, o treinador português optou por substituir toda a equipa ao intervalo e encontrou o golo aos 64 minutos, autoria de Florenzi, depois do cruzamento de Maldini.

O empate surgiu já perto do apito final, aos 88m, com Demir a colocar a bola no fundo das redes.

O português Rafael Leão e o reforço Alvaro Morata ainda estão de férias, após a participação no Euro 2024.

Após esta estreia na pré-época, os rossoneri vão seguir para os Estados Unidos, onde vão defrontar o Real Madrid, Manchester City e Barcelona.