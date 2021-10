O AC Milan operou este sábado uma grande reviravolta na receção ao Hellas Verona, em encontro referente à 8.ª jornada da Serie A. A equipa visitante estava a vencer ao minuto 59, por 0-2, mas os locais avançaram para a cambalhota no resultado (3-2).



Miguel Veloso fez a assistência de cabeça para o primeiro golo do Hellas Verona, apontado por Caprari (7m). Ainda na primeira parte (24m), na conversão de uma grande penalidade, Barak ampliou a vantagem.



Rafael Leão começou o jogo no banco mas entrou ainda na etapa inicial. Após o intervalo, foi o autor do cruzamento que permitiu a Giroud (59m) iniciar a reviravolta do AC Milan.



Kessie fez o empate ao minuto 76 e Guenter, dois minutos depois, decidiu o encontro com um autogolo infeliz.



O AC Milan defronta o FC Porto na próxima terça-feira, no Estádio do Dragão, para o Grupo B da Champions League